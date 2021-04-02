Ямайка ограничила въезд путешественникам из некоторых стран Южной Америки

ГАВАНА, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Ямайки ужесточили ограничения на въезд для путешественников из нескольких стран Южной Америки для предотвращения распространения коронавируса на территории страны. Об этом в четверг сообщает радиостанция Radio Jamaica .

Отмечается, что меры коснутся постоянно проживающих на территории Аргентины, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу и Чили, а также находившихся проездом в этих странах в течение 14 дней до предполагаемой даты прибытия на остров. Новые ограничения будут действовать по меньшей мере до 13 апреля. Жители Ямайки, возвращающиеся из указанных стран на родину, должны будут по приезде две недели находиться в карантине. Ранее в этом году Ямайка ввела аналогичный запрет на поездки из Великобритании.

По официальным данным, в стране с начала пандемии зарегистрировано более 39 тыс. инфицированных, умерли 596 человек. С начала марта на всей территории Ямайки, где проживают порядка 3 млн человек, проводится вакцинация населения. Все прибывающие на остров должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до поездки.