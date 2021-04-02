Nikkei: в Мьянме снизили сумму, которую можно снять в банкоматах

ТОКИО, 2 апреля. /ТАСС/. Жители Мьянмы с этой недели имеют право снять в значительной части банкоматов не более 200 тыс. кьят в день - менее $143. Это на 60% меньше, чем было разрешено до сих пор, сообщила в пятницу японская деловая газета Nikkei со ссылкой на местные источники.

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После совершенного 1 февраля в Мьянме военного переворота частные банки прекратили выдачу более крупных сумм денег и не совершают операции по переводу средств за границу. Многие банкоматы до середины марта были отключены.

Объем внешней торговли на фоне непрерывных столкновений сил безопасности и противников военного переворота сейчас сократился, по данным Nikkei, примерно на треть. Из-за массовых забастовок в портах скопилось большое количество неразгруженных контейнеров, наблюдается растущая нехватка многих импортных товаров, включая продовольствие. Закрыты многие магазины, поскольку их персонал опасается за свою безопасность.

В крупных городах Мьянмы также проводятся "молчаливые забастовки", когда большое количество людей не выходит на работу. Во многом, отмечает Nikkei, это связано с тем, что жители просто боятся покидать свои дома, опасаясь действий сил безопасности. По данным ООН, по состоянию на 31 марта в Мьянме при подавлении выступлений протеста против переворота были убиты более 520 человек, включая детей.