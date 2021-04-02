МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Роскачество проверило защитные гели для рук и выяснило, что все образцы защищают от вирусов и бактерий, но не на заявленные на упаковке 99,99%. Об этом говорится в сообщении организации.

Роскачеством исследованы 20 защитных гелей для рук, в том числе марки Sanitelle, Dettol, "Бархатные ручки" и другие.

"Все защитные гели показали удовлетворительные результаты в воздействии на вирус, однако ни один из них не гарантирует уничтожение вирусов на 99,99% как заявлено на этикетке", - отмечается в сообщении.

В организации также отметили, что о способности убивать 99% вирусов и бактерий (без уточнения о каких именно патогенах идет речь) заявили сразу 14 производителей из 20, используя такие сообщения, как "уничтожает 99% микробов", "санация рук на 99,9%" и др. "Однако ни одно средство в мире не даст защиты от всех микробов одновременно, поэтому подобные сообщения на этикетке могут вводить потребителя в заблуждение", - подчеркнули эксперты.

По данным Роскачества, большинство производителей предоставили неполную, недостоверную или вводящую потребителей в заблуждение информацию в маркировке, в частности, по содержанию спирта - главного обеззараживающего вещества. Соответствуют требованиям по содержанию этилового спирта марки Dettol (70,1%) и Garnier (70%), по содержанию изопропилового - "Текомхим" (70,6%) и Klatz (63%). У остальных товаров заявленного спирта либо оказалось меньше, либо информации не было указано вовсе, а это лишает покупателя возможности оценить эффективность геля.

При этом в ходе проверки все средства, кроме одного с хлоргексидином (ТМ Floresan Sterilin) уничтожили более 99,99% бактерий (для оценки бактерицидной активности использовали бактерии кишечной, синегнойной палочек и золотистого стафилококка). Испытания показали, что гели торговых марок "Валдайская косметика", "Септима", Aura, Dettol, Deonica, Dr.Safe, Garnier, Klatz и Lafitel гарантировано действуют в течение пяти часов и уничтожают более чем 99% бактерий. Самыми "нестойкими" оказались Asepticum (уничтожили 6,07% кишечной палочки), Floressan Sterilin (16,57%), "Дай пять!" (19,35%) и Zero (24,43%). "На продолжительность действия защитного геля также влияет соблюдение правил нанесения: гель нужно втирать до высыхания, и в течение 1-2 минут после нельзя ополаскивать руки водой, вытирать салфеткой или дотрагиваться до других поверхностей", - добавили в Роскачестве.