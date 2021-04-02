ФПА предложила за повторные нарушения лишать адвокатов статуса на срок до семи лет

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Федеральная палата адвокатов России после обсуждения изменила проект поправок в Кодекс профессиональной этики адвоката (КПЭА). Он был утвержден Советом палаты для представления и утверждения на Всероссийском съезде адвокатов 15 апреля, сообщает ФПА.

Одним из существенных изменений в проекте стало увеличение срока лишения статуса адвоката при повторном его прекращении до семи лет. Ранее предлагалось, что для "рецидивистов" срок прекращения статуса будет составлять пять лет. "В случае, если статус адвоката за нарушение норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящего Кодекса прекращается повторно, указанный срок должен составлять от пяти до семи лет", - говорится в проекте изменений в КПЭА, с которым ознакомился ТАСС.

От нескольких изменений по неизвестным причинам ФПА решила отказаться. В частности, изначально предлагалось смягчить дисциплинарную ответственность адвокатов и не считать проступком "нарушение, совершенное в состоянии крайней необходимости". Однако в одобренном Советом ФПА проекте поправок такой пункт был убран.

Сейчас адвокаты могут обжаловать только решение о лишении своего статуса и только "в связи с нарушением процедуры его принятия" в суде или в ФПА в месячный срок. В первом варианте предлагалось расширить основания для обжалования решения о применении к адвокату всех мер дисциплинарной ответственности, убрав это уточнение. Пересмотрев эти предложения, ФПА решила, что адвокатам по-прежнему стоит обжаловать только решение о лишении статуса, но без ограничений оснований.

Также предлагалось дать право председателю квалификационной комиссии и его представителям принимать участие в работе Совета адвокатской палаты, а Совету - право "в целях защиты адвокатуры выйти за пределы доводов заявления о несогласии с заключением квалификационной комиссии". В итоговом варианте поправок оба эти пункта отсутствуют.

Скандальные изменения

Одной из самых обсуждаемых поправок стала возможность вынесения предостережения адвокату "о недопустимости нарушения требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса" вице-президентом адвокатской палаты региона или, "в исключительных случаях", - вице-президентом Федеральной палаты адвокатов.

Поводом для других скандальных изменений стали конфликты внутри адвокатского сообщества. Так, одна из поправок запрещает адвокатам "вмешиваться в какой бы то ни было форме во внутренние дела адвокатской палаты или адвокатского образования, членом которых он не является", а также призывать к вмешательству органы госвласти. Если адвокат сам хочет обратиться в суд или правоохранительные органы в отношении другого адвоката или адвокатского образования, он обязан уведомить об этом Совет палаты. Такое обращение палата сочтет "основанием для реагирования".

Громкое лишение статуса адвоката Александра Добровинского и Эльмана Пашаева, которые были оппонентами по делу актера Михаила Ефремова, также нашло отражение в поправках. В частности, адвокатам советуют "воздерживаться от публичного порицания подозреваемых и обвиняемых лиц", а также от "публичных комментариев обстоятельств уголовных дел, в которых адвокат не участвует, и правовых позиций адвокатов, участвующих в этих делах".

Адвокаты против

После публикации проекта поправок более 120 адвокатов подписали петицию с требованием снять этот вопрос с рассмотрения на апрельском съезде и провести их широкое обсуждение. Они выступают категорически против данных поправок, считая их прямо противоречащими закону. По мнению адвокатов, изменения, "как правило, не были предметом обсуждения на собраниях и конференциях адвокатских палат регионов".

"Из заявлений руководителей ФПА усматривается, что по состоянию на 22 марта обсуждение прошло менее чем в половине (38 из 85) адвокатских палат, и в них приняли участие лишь около 500 адвокатов, то есть меньше одного процента от общего числа членов адвокатского сообщества", - отмечается в петиции. Среди подписавших петицию - председатель комиссии по защите прав адвокатов Гильдии российских адвокатов Андрей Рагулин, президент адвокатской палаты Удмуртской Республики Дмитрий Талантов, ранее подававшие иск к ФПА об отмене резолюции о дисциплинарном наказании за жалобы друг на друга в правоохранительные органы, участвовавший в этом иске адвокат Александр Островский, а также известный адвокат Иван Павлов.