Акчурин считает, что развитию медицины в России помогут стартапы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Развитию отечественной медицины помогают стартапы, а некоторые чиновники среднего звена - тормозят его. Такое мнение высказал в интервью ТАСС академик РАН Ренат Акчурин.

"Во все времена правильная постановка организации, как сейчас модно говорить, логистика проведения какого-то процесса, обеспечивает, наверно, половину успеха. Но у нас в стране, к сожалению, есть юркие люди, ставшие чиновниками среднего звена. Это не обязательно власть, это подвластные структуры, начиная с районного отдела здравоохранения. И, конечно же, во многом они принимали участие в торможении того, что можно было бы достигнуть", - сказал Акчурин.

Он подчеркнул, что при этом уровень развития современной медицины и уровень того, что было в конце 1980-х и в 1980-е годы в СССР отличается драматически, и не в пользу СССР. Развитие науки и медицины в современной России происходит гораздо быстрее.

"Но вот этот вот чиновничий беспредел. <…> Постепенно с ним в стране тоже борются, правительство РФ поддерживает развитие стартаповых компаний, большая часть из них - это энтузиасты, которые хотят что-то быстро сделать. <…> Ситуация в России должна выправляться. То, что сейчас правительство обратило на это внимание, означает, что мы сами сможем производить различные материалы из пластмасс, аналогичные тем, которые делают небольшие компании в США, во Франции или в Германии. Производить с высокой точностью медицинские предметы из пластмасс, которые могут находиться в человеке в течение длительного времени. Это и катетеры, и зонды, и специальные аппараты, вплоть до искусственных водителей ритма. <…> Мы идем к тому, чтобы качество медицинской помощи все-таки существенно росло", - сказал академик.

В качестве примера он привел Израиль, где небольшие компании вносят существенный вклад в развитие медицинских технологий. "Я, когда приезжаю на ежегодную конференцию по интервенционным вопросам сердечно-сосудистой хирургии [в Израиль], каждый раз вижу выставку, на которой может быть две-три компании с известным именем, все остальное - молодые стартаповские компании. Я бы хотел подчеркнуть, что эти компании обеспечили израильтянам серьезный вклад в национальный продукт страны. Они очень много сделали в медицине. Вот этот известный сейчас всему миру способ оперирования пожилых тяжелых пациентов по замене сердечных клапанов через маленькие разрезы, через проколы в сосудах. Это же фантастика, но она произошла вовсе не в Америке, идеология и ноу-хау - это произошло в Израиле, а выполнил это впервые француз Алан Крибье [в 2002 году], который живет в Лионе, совсем не столичный доктор", - рассказал Акчурин.

О проблемах первичного звена

Качество медицинской помощи в России, по словам Акчурина, растет. "Но у нас бывает так, что оно растет, а не все корни здоровые. А корни должны происходить из хорошей первичной медицинской помощи, высокой стартовой зарплаты у врачей", - сказал он.

По мнению академика, стремление к улучшению здравоохранения привело к заорганизованности в оказании первичной медицинской помощи.

"Нужно приблизить медицинскую помощь к населению, которое живет по домам и в основном стареет. <...> Нам надо насыщать оборудованием все поликлиники. Система участковой медицины вовсе не плоха. Я знаю, что первичным звеном очень серьезно занялись, об этом говорит и руководство страны. И производство работает. Движение в положительную сторону есть", - сказал Акчурин.

Российскому хирургу, академику РАН Ренату Акчурину 2 апреля исполняется 75 лет. Он специализируется в области реконструктивной микрохирургии коронарных артерий, хирургического лечение ишемической болезни сердца. В ноябре 1996 года он выполнил операцию коронарного шунтирования первому президенту РФ Борису Ельцину. Сейчас работает заместителем генерального директора по хирургии, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России. Автор более 300 научных публикаций.