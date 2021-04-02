Украина обновила антирекорд суточного прироста случаев заражения коронавирусом

КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Украинские медики за сутки зарегистрировали 19 893 новых случая заражения коронавирусом, что на 13% превышает количество предыдущего дня, когда было выявлено 17 569 инфицированных, и является самым большим показателем в стране за все время пандемии. За минувшие 24 часа на Украине от осложнений после заражения умерли 433 пациента, что также стало антирекордом, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"19 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 2 апреля 2021 года. В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника", - написал он на своей странице в Facebook.

Степанов уточнил, что за сутки госпитализированы 5 040 заразившихся, выздоровели 10 287 человек. Предыдущий рекордный показатель смертности был установлен накануне, когда от осложнений коронавируса умер 421 житель Украины. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Львовской (1 668), Одесской (1 608), Харьковской (1 494), Хмельницкой (1 351) и в Днепропетровской (1 178) областях.

Общее число случаев коронавируса за все время пандемии в стране достигло 1 711 630, выздоровели 1 333 370 человек, умерли от осложнений 33 679. За минувшие 24 часа в украинских лабораториях осуществлено более 128,5 тыс. исследований на коронавирус, из которых более 47 тыс. - на антиген, более 22,5 тыс. - на антитела и почти 59 тыс. - методом ПЦР. Положительными из последних оказались 33,7%. За все время пандемии в стране провели более 8,2 млн ПЦР-тестов, коронавирус был подтвержден в 20,7% случаях. Охват населения тестированием составляет 19,8%. За сутки от коронавируса вакцинированы 19 097 жителей Украины, с начала прививочной кампании - 267 833, из них всего два человека получили две дозы препарата.

Резкий рост количества инфицированных на Украине фиксируется вторую неделю. До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень в настоящий момент присвоен Киеву и десяти областям.

Вакцинация в стране осуществляется с конца февраля произведенным в Индии препаратом Covishield, разработанным компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. 25 марта на Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech в количестве 215 тыс. доз. В стране также зарегистрирован препарат американской компании Pfizer, его поставки ожидаются в рамках инициативы ВОЗ COVAX. От российского препарата "Спутник V" Украина отказалась.