Строители Минобороны РФ подготовили площадку для возведения нового онкоцентра в Туле

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Масштабные подготовительные работы завершены на строительной площадке нового онкологического центра на 340 мест в Туле, сообщает Министерство обороны РФ.

"Военные строители в круглосуточном режиме ведут заливку бетонного основания под четыре корпуса разной этажности", - сказано в сообщении. По данным ведомства, фундамент единого здания будет готов к 20 апреля, после чего военные строители приступят к основному этапу строительства - возведению монолитного каркаса и стен областного онкологического центра.

"При устройстве фундамента будет использовано более 6,5 тыс. кубических метров бетонной смеси. В настоящее время на площадке задействовано более 200 человек и 20 единиц строительной и специальной техники", - говорится в пресс-релизе. В составе нового центра будет более 10 профильных медицинских отделений с палатами, операционно-хирургический блок, собственная лаборатория и консультативно-диагностический центр с поликлиникой, которая сможет обслуживать около 400 пациентов в день. Площадь онкологического центра составит около 58 тыс. кв. метров.

Проект областного центра включает четыре корпуса, соединенных между собой транспортными коридорами на всех этажах. Форма, высота и расположение блоков определены медицинскими требованиями, конфигурацией участка и подъездами, предусмотренными градостроительным планом.

В стационаре разместят основные отделения паллиативной помощи и реабилитации, онкогематологии и онкогинекологии, абдоминальной онкохирургии и противоопухолевой лекарственной терапии. В хирургическом корпусе будут находиться радионуклидная диагностика, блок трансфузиологии с криохранилищем и палатами для трансплантации костного мозга, реанимация и интенсивная терапия и операционные, сказано в пресс-релизе.

"В составе поликлиники будут кабинеты функциональной диагностики, МРТ, рентгена, поликлинику на 400 посещений в смену, отделения эндоскопической и функциональной диагностики, дневной стационар химиотерапии", - говорится в сообщении.

Контроль проведения работ

Отмечается, что Национальный центр управления обороной РФ осуществляет непрерывный круглосуточный мониторинг за ходом строительства нового медицинского комплекса.

На строительной площадке развернуты видеокамеры высокого разрешения, обеспечивающие качественное изображение выполняемых работ в любое время суток при любых погодных условиях. Ведется входной контроль поставляемых на площадки стройматериалов. "Созданная система контроля позволяет осуществлять немедленное реагирование на любые нештатные ситуации в ходе строительства и гарантировать выполнение работ в установленный срок и с необходимым качеством", - сказано в сообщении.

Проект единого онкологического комплекса был создан по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина при поддержке президента РФ. "Согласно распоряжению правительства России, возведение онкоцентра в Туле поручено публично-правовой Военно-строительной компании Минобороны России", - информирует ведомство.