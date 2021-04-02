{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Власти Башкирии продлили режим самоизоляции для пожилых граждан до 14 апреля

Ранее в регионе сняли ограничение на заполняемость кинотеатров, театров и залов спортивных объектов

ТАСС, 2 апреля. Власти Башкирии продлили режим самоизоляции для пожилых граждан до 14 апреля, а также рекомендовали работодателям провести вакцинацию сотрудников против коронавируса, сообщили в пресс-службе главы региона Радия Хабирова в пятницу.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"[Глава Башкирии] Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, обязательный режим самоизоляции сохраняется до 14 апреля 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Согласно новой редакции документа, жителям республики рекомендуют пройти вакцинацию против COVID-2019 по рекомендации или назначению медицинского работника. Также власти рекомендовали работодателям провести вакцинацию сотрудников против коронавируса.

Ранее в Башкирии сняли ограничение на заполняемость кинотеатров, театров и залов спортивных объектов. Масочный режим, социальная дистанция, а также санитарная обработка помещений по-прежнему сохраняются.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на 2 апреля Башкирии выявлено более 32 тыс. случаев заражения коронавирусом, за последние сутки - 105. С начала пандемии выздоровели свыше 27 тыс. человек, умерли от коронавируса 364.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий ФаритовичПандемия COVID-19
В Якутске открылся центр грамотности
Центр открылся в рамках всемирной просветительской акции "Тотальный диктант"
Читать полностью