ТАСС, 2 апреля. Власти Башкирии продлили режим самоизоляции для пожилых граждан до 14 апреля, а также рекомендовали работодателям провести вакцинацию сотрудников против коронавируса, сообщили в пресс-службе главы региона Радия Хабирова в пятницу.

"[Глава Башкирии] Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, обязательный режим самоизоляции сохраняется до 14 апреля 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Согласно новой редакции документа, жителям республики рекомендуют пройти вакцинацию против COVID-2019 по рекомендации или назначению медицинского работника. Также власти рекомендовали работодателям провести вакцинацию сотрудников против коронавируса.

Ранее в Башкирии сняли ограничение на заполняемость кинотеатров, театров и залов спортивных объектов. Масочный режим, социальная дистанция, а также санитарная обработка помещений по-прежнему сохраняются.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на 2 апреля Башкирии выявлено более 32 тыс. случаев заражения коронавирусом, за последние сутки - 105. С начала пандемии выздоровели свыше 27 тыс. человек, умерли от коронавируса 364.