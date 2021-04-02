В Гвинее выявили первый с 4 марта случай заболевания лихорадкой Эбола

ПРЕТОРИЯ, 2 апреля. /ТАСС/. Новый случай заболевания лихорадкой Эбола выявлен впервые с 4 марта в Гвинее. Об этом сообщила в пятницу глава регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти.

"Первый случай болезни, вызываемой вирусом Эбола, обнаружен после 27 дней без новых заболевших, - говорится в сообщении, размещенном на портале ВОЗ. - Все службы находятся в полной готовности, оказывается поддержка властям Гвинеи в мониторинге ситуации".

Этот случай заражения выявлен в поселке Сулута в префектуре Нзерекоре на юго-востоке Гвинеи. Общее количество инфицированных вирусом Эбола в рамках нынешней вспышки достигло в Гвинее 19, из них девять человек умерли.

Первый случай возникновения болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ), был обнаружен в этом году в Гвинее у медсестры, которая умерла 28 января в городе Гуеке (префектура Нзерекоре). Правительство 14 февраля объявило о начале эпидемии лихорадки Эбола на юго-востоке страны. Власти приступили 23 февраля при поддержке ВОЗ к вакцинации населения в районах повышенного риска. Прививку уже получили 3 905 человек. Используются вакцины фармацевтической группы Merck и компании Johnson & Johnson, которые признаны эффективными по итогам борьбы с Эболой в Демократической Республике Конго (ДРК) в течение последних двух лет.

В Африке в 2021 году еще одна вспышка Эболы произошла на востоке ДРК. В провинции Северное Киву сейчас выявлено 12 случаев БВВЭ, шесть человек умерли. Вакцинированы 1 737 человек.

Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. Самая крупная вспышка вируса Эболы по количеству инфицированных произошла в 2014-2016 годах в Западной Африке. Число ее жертв достигло более 11 тыс.