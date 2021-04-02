Спрос на услуги тренеров по Dota 2 увеличился вдвое после выхода "DOTA: Кровь дракона"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Спрос на услуги тренеров по игре Dota 2 увеличился в два раза на волне популярности аниме-сериала "DOTA: Кровь дракона". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса объявлений "ВКонтакте".

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"По данным сервиса Объявления "ВКонтакте", пользователи VK стали в два раза чаще искать услуги тренеров по игре в Dota 2 в марте по сравнению с началом года. Просмотры таких объявлений увеличились на треть. Количество предложений также выросло в 1,6 раза", - сообщили в компании.

Отмечается, что некоторые пользователи соцсети готовы обучить игре совершенно бесплатно. Игровые компьютеры, системные блоки и мониторы, на которых хорошо работает Dota (по описанию в объявлениях), стали продавать пользователи "ВКонтакте" в марте этого года больше на 69% по сравнению с январем. В том числе объявления стали чаще появляться и в тематических геймерских сообществах (на 61%), - добавили в компании.

На момент выхода сериал занимал первую строчку в российском сегменте Netflix. Сейчас "DOTA: Кровь дракона" находится на третьем месте российского топ-10.