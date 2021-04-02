МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив телеканала "Наука" с 10-летием со дня выхода в эфир. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"За прошедшие годы вы многого добились, сделали большой шаг вперед. Своими интересными, содержательными программами, рассказывающими о выдающихся ученых и передовых достижениях научной мысли, завоевали доверие широкой зрительской аудитории, - подчеркнул президент. - И конечно, особо отмечу плодотворную образовательную, просветительскую деятельность телеканала, вашу неизменную нацеленность на популяризацию науки, на приобщение молодого поколения к фундаментальным и прикладным исследованиям".

Путин также отметил грамотную и слаженную работу коллектива телеканала.

Телеканал "Наука" 2 апреля отмечает десятилетие. "Наука" - главный научно-познавательный телевизионный канал в России. Ежедневно его включают более 1 млн телезрителей, а в год число зрителей составляет почти треть населения страны - 43,5 млн. Миссия канала - популяризация научного знания и содействие развитию науки.