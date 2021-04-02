Лежбище сивучей на Камчатке закроют для посетителей

ТАСС, 2 апреля. Власти в Петропавловске-Камчатском закроют лежбище краснокнижных сивучей для туристов, чтобы оградить их от подкармливания. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу.

В городе на пирс в районе бухты Моховой регулярно приходят жители и гости региона для наблюдения за морскими животными. Несмотря на запрет, сивучей продолжают кормить, бросая в воду свежую и мороженую рыбу и другие виды кормов.

"Кормление сивучей в Камчатском крае продолжается. В этой связи Росприроднадзор выдал владельцу пирса обязательное для исполнения предписание о его закрытии для посещения", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов региона Алексея Кумарькова.

С кормом в организм морских млекопитающих могут быть занесены опасные болезнетворные микроорганизмы. "Кроме того, в результате такого поведения людей происходит деформация пищевого поведения животных. Кормление диких животных во всем мире является признаком плохого тона и не соответствует нормам законодательства", - сказал Кумарьков.

О сивучах

Сивучи - крупнейшие представители семейства ушастых тюленей - находятся в списке вымирающих видов и занесены в Красную книгу РФ, Красный список Международного союза охраны природы. В мире есть всего три места, где сивучи живут прямо в городской черте. Два из этих городов находятся на российском Дальнем Востоке - в Петропавловске-Камчатском и Невельске на Сахалине. Третья залежка находится в Сан-Франциско.

Для зимовки в черте Петропавловска-Камчатского сивучи облюбовали мысы Чавыча и Сигнальный, а также старый пирс в микрорайоне Моховая, который является одним из самых посещаемых среди туристов и местных жителей. Краснокнижные млекопитающие на Камчатке находятся под особой охраной на заповедных территориях. Так, в акватории Кроноцкого заповедника, на Камне Козлова, расположено единственное у берегов Камчатки репродуктивное лежбище сивучей.