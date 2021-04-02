Фальков: программа "Приоритет-2030" поспособствует сокращению разрыва между вузами

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Программа стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" должна поспособствовать сокращению разрыва между региональными вузами и университетами-лидерами, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова.

"Убежден, что "Приоритет 2030" будет способствовать сокращению разрыва между университетами-лидерами и региональными, а также отраслевыми вузами, которые ранее не получали поддержку в рамках подобных проектов", - заявил Фальков.

По его мнению, это крупнейшая в истории современной России программа государственной поддержки университетов, в которой примут участие не менее 100 вузов. При ее разработке Минобрнауки РФ проанализировало итоги всех предыдущих стратегических инициатив по трансформации высшего образования, учло их достоинства и недостатки, добавил он.

Как заявил ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, благодаря этой программе можно ожидать существенный подъем развития высшего образования и разработок в регионах в течение ближайших трех-четырех лет.

"Из тех документов, которые на сегодняшний день доступны, видно, что опыт предыдущих программ учтен. Внедряются не только уже испробованные ранее механизмы, но и новые, принципиально более демократичные и многообещающие инструменты. В частности, это консорциумы, которые являются обязательным требованием данной программы. Мы ожидаем существенного подъема развития и высшего образования, и разработок в регионах уже в течение ближайших трех-четырех лет реализации этой программы", - заявил Кокшаров.

Ректор Университета ИМТО Владимир Васильев считает, что программа рассматривает не номинальные, а реальные консорциумы. "Создается единое медийное пространство - университетское, академическое, индустриальное. Нужна государственная поддержка лидеров, которые доказали свою академическую позицию на глобальном уровне в различных отраслях или регионах. Уверен, что отбор на конкурсной основе позволит выбрать в лидеры лучших из лучших", - заявил Васильев.

О программе

Правительство России в начале года одобрило проведение в 2021-2030 годах программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", которая направлена на поддержку вузов. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 годы и 2025-2030 годы. Ожидается, что на первом этапе в нее будет отобрано до 120 вузов. С 2021 года по 2024 год по новой программе на развитие вузов будет направлено около 52 млрд рублей.

В конце марта текущего года Минобрнауки России представило проект порядка отбора вузов для участия в программе.