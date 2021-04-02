Автомобиль, спровоцировавший ДТП в центре Москвы, принадлежит другу блогера Эдварда Била

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Автомобиль Audi, спровоцировавший массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, не принадлежит блогеру Эдварду Билу. Владельцем машины является его друг, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Автомобиль Audi принадлежит другу блогера Эдварда Била, который также является блогером", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в 2020-2021 годах Бил был оштрафован за непристегнутый ремень безопасности и нарушение правил ОСАГО, а также за управление автомобилем с нечитаемыми государственными регистрационными знаками. Он был лишен прав на два месяца. Всего за ним за этот период числится около 10 нарушений ПДД.

Ранее сообщалось, что Эдвард Бил задержан до избрания меры пресечения. В отношении него возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Блогеру грозит до двух лет колонии, обвинение ему пока не предъявлено.