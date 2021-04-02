Сервисы Mail.ru Group подготовили спецпроекты для привлечения внимания к теме аутизма

МОСКВА, 2 апреля./ТАСС/. Соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", голосовой помощник "Маруся", сервис "Ситимобил", медиапроекты Mail.ru Group и сервис "Добро Mail.ru" подготовили спецпроекты для привлечения внимания к теме аутизма. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Толерантность и инклюзивность - основа развития современного общества. Поэтому для экосистемы Mail.ru Group и ее продуктов и сервисов так важно вовлечь массовую аудиторию в обсуждение проблемы аутизма и поддержку системных благотворительных проектов, которые помогают людям с РАС комфортнее жить в обществе", - отметила директор социальных проектов Mail.ru Group Александра Бабкина.

Главная страница Mail.ru 2 апреля изменила логотип - он подсвечен синим неоном. Купол петербургского Штаба социальной сети "ВКонтакте" также подсвечен синим цветом, который символизирует поддержку темы аутизма.

Отмечается, что в сообществе "Благотворительность ВКонтакте" будут выходить публикации о фондах, работающих с темой аутизма в России, а также личные истории людей с РАС (расстройствами аутистического спектра) в течение всего апреля.

В совместном маркетплейсе социальной сети "Одноклассники" и AliExpress Россия появились благотворительные товары - от фонда системной поддержки людей с аутизмом "Антон тут рядом". А в официальном блоге "Одноклассников" запустился интерактивный тест "Цитаты великих людей", который поможет в борьбе со стереотипами в отношении аутизма. В свою очередь, сервис "Ситимобил" организует благотворительные поездки для центра "Антон тут рядом". Также продукты и сервисы Mail.ru Group реализовали еще ряд проектов для привлечения внимания к данной теме.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма проходит 2 апреля.