Российское агентство Sputnik прекратит работу на территории Великобритании

МОСКВА/ЛОНДОН, 2 апреля. /ТАСС/. Российское агентство Sputnik прекратит производство контента на территории Великобритании, редакционная работа по англоязычному направлению будет перемещена в Москву и Вашингтон. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МИА "Россия сегодня".

"Мы перемещаем редакционную работу по англоязычному контенту Sputnik в Вашингтон и Москву", - сказали ТАСС в пресс-службе МИА "Россия сегодня".

По данным пресс-службы, решение принято руководством "в рамках плана реорганизации международного присутствия для более эффективной работы". При этом, заверили в пресс-службе, Sputnik продолжит освещать события в Великобритании, аудитория будет иметь доступ к этому контенту в прежнем объеме.

Как сообщает газета The Times, в британском отделении Sputnik работают около 20 человек, которые будут сокращены 5 апреля. 31 марта истек контракт о финансировании бюро агентством "Россия сегодня". При этом издание отмечает, что еще в прошлом месяце Sputnik вел набор новых сотрудников в Великобритании. По словам источника издания, решение связано со "все более враждебной" политической обстановкой в Великобритании, где обвиняют Россию в попытках вмешательства в политические процессы в королевстве.

Офис Sputnik в шотландском Эдинбурге был открыт в 2016 году. Редактор Sputnik UK и бывший журналист Би-би-си Николай Горшков несколько раз опровергал слухи о том, что выбор в пользу Эдинбурга был сделан, чтобы влиять на общественное мнение в Шотландии, где в 2014 году прошел референдум о независимости, а сейчас предпринимаются попытки организовать новый плебисцит. По его словам, основной причиной была относительно низкая стоимость аренды в городе.