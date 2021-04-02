В России за сутки выявили 8 792 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 792, до 4 563 056. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших снизился до 0,19%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), в Магаданской области (0,02%), в Ямало-Ненецком автономном округе и в Республике Ингушетия (по 0,06%).

В частности, за сутки было выявлено 708 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 601 - в Московской области, 277 - в Нижегородской области, 243 - в Ростовской области, 202 - в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 277 172 человека.

Число умерших и вылечившихся

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 832. Всего уже выздоровел 4 186 251 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,7% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 037 пациентов в Санкт-Петербурге, 499 - в Московской области, 318 - в Нижегородской области, 251 - в Ставропольском крае, 226 - в Воронежской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 400 против 383 днем ранее. Всего от инфекции умерли 99 633 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,18%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 29 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 27 - в Ростовской области, 20 - в Воронежской области, по 12 - в Московской области, Краснодарском и Красноярском краях.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 764. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 030 655 случаев. Прирост, согласно данным штаба, составил 0,17%. Днем ранее был выявлен 2 151 заболевший.

За сутки умерли из-за коронавируса 57 пациентов, всего в столице зарегистрировано 16 764 летальных исхода.

Были выписаны по выздоровлению 1 324 пациента за сутки, за все время выздоровели 947 694. В настоящее время в столице продолжают лечение 66 197 человек.