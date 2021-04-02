Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 0,96

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу незначительно вырос и составил 0,96, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Только в одном из 10 регионов страны с наибольшим количеством заболевших показатель превышает единицу - Архангельской области, где он составил 1,02.

В Иркутской и Ростовской областях коэффициент равен 0,99, в Красноярском крае и Подмосковье - 0,98, в Санкт-Петербурге и Воронежской области - 0,97, в Свердловской области и Москве - 0,95. Ниже всего показатель в Нижегородской области - там он равен 0,92.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.