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"День - весна, день - зима". Снегопад в Москве глазами пользователей соцсетей

Желтый уровень погодной опасности из-за осадков будет действовать до вечера 2 апреля
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

В ночь на 2 апреля в Москве и Подмосковье начался снегопад. Гидрометцентр прогнозирует мокрый снег и дождь в течение всего дня. Желтый уровень погодной опасности из-за осадков будет действовать до вечера.

Пользователи соцсетей делятся фото и видео заснеженной Москвы.

 

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