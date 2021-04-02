"День - весна, день - зима". Снегопад в Москве глазами пользователей соцсетей

В ночь на 2 апреля в Москве и Подмосковье начался снегопад. Гидрометцентр прогнозирует мокрый снег и дождь в течение всего дня. Желтый уровень погодной опасности из-за осадков будет действовать до вечера.

Пользователи соцсетей делятся фото и видео заснеженной Москвы.