"День - весна, день - зима". Снегопад в Москве глазами пользователей соцсетей

В ночь на 2 апреля в Москве и Подмосковье начался снегопад. Гидрометцентр прогнозирует мокрый снег и дождь в течение всего дня. Желтый уровень погодной опасности из-за осадков будет действовать до вечера.
Пользователи соцсетей делятся фото и видео заснеженной Москвы.
Снег просто валит, и два дня назад бегала в маечке pic.twitter.com/lvN8hpMFrA— Анжела (@Asobolika) April 1, 2021
Всем доброе утро ❄ 1 апреля уже прошло, но природа видимо запоздала с шутками.— ♡ＷＩＧＨＭＯＯＮ♡ (@mrrssmith) April 2, 2021
У МЕНЯ СНЕГ pic.twitter.com/pyY8zNayic