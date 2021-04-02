Капитанскую повязку Роналду продали на благотворительном аукционе в Сербии за €63 тысячи

БЕЛГРАД, 2 апреля. /ТАСС/. Капитанская повязка Криштиану Роналду, которую он бросил на землю во время футбольного матча сборных Сербии и Португалии в Белграде, продана на благотворительном аукционе в Сербии за 7,5 млн динар (€63,8 тыс.). Такие данные опубликовал в пятницу онлайн-портал благотворительного аукциона, где на протяжении трех суток шла борьба ставок.

Сообщается, что в последние минуты перед закрытием торгов борьба за повязку активизировалась. Цена с 6 млн динар возросла до 7,5 млн динар, однако на последних секундах участник аукциона под логином MozzartBet опередил своих конкурентов на минимальные 10 динар (7 рублей).

Ранее цены на капитанскую повязку на аукционе возросли до 1,280 млрд динар (€10,8 млн), однако после проверки участников оказалось, что ставки были неплатежеспособны, сообщили ТАСС организаторы аукциона. "Деньги будут направлены на лечение больного ребенка", - сообщили организаторы.

28 марта Сербия и Португалия сыграли вничью (2:2) в квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года. На третьей добавленной минуте Роналду пробил из пределов штрафной, мяч летел в сетку ворот, но защитник сербов выбил его с линии. На видеоповторах было видно, что мяч пересек линию ворот, о чем Роналду сразу же стал сигнализировать боковому арбитру, однако судьи гол не зафиксировали.

После того как Роналду не смог доказать, что мяч все-таки пересек черту, он бросил капитанскую повязку на поле белградского стадиона "Райко Митич" и ушел в подтрибунное помещение, активно выказывая недовольство. Брошенную футболистом повязку подобрал пожарный Джордже Вукичевич, который в этот день дежурил на стадионе. Он решил направить капитанскую повязку на гуманитарные цели и передал ее в гуманитарную организацию "Вместе за жизнь", которая собирает деньги на лечение больному ребенку.

Основатель гуманитарной организации "Вместе за жизнь" Йован Симич сообщил, что повязка Роналду на три дня будет выставлена на своеобразный аукцион. Тот, кто пожертвует наибольшую сумму на лечение шестимесячного Гаврилы Джурджевича, страдающего от спинальной мышечной атрофии, сможет получить в награду повязку португальского форварда. Сообщается, что всего на лечение мальчика нужно €2,5 млн, однако пока собрано лишь 3% от этой суммы.