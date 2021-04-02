Кузнецова предложила обеспечить детей с муковисцидозом ингаляторами при реабилитации

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила в Минздрав и Министерство труда и соцзащиты РФ предложение обеспечить детей с муковисцидозом ингаляторами и масками, необходимыми для введения лекарств при реабилитации. Об этом она заявила в ходе заседания комиссии при президенте России по делам инвалидов, на котором обсуждались вопросы деятельности системы медико-социальной экспертизы.

"Уполномоченный озвучила предложение внести в перечень технических средств реабилитации, которыми граждане обеспечиваются за счет бюджета, ингаляторы, маски и небулайзеры, необходимые для введения лекарств пациентам с муковисцидозом. Соответствующие обращения Анна Кузнецова уже направила в Министерство труда и социальной защиты России и Министерство здравоохранения РФ", - сообщает пресс-служба омбудсмена в пятницу.

Также уполномоченный назвала проблемой несоответствие параметров и функций технических средств реабилитации, выдаваемых детям с особенностями развития, их реальным потребностям. "Кузнецова предложила участникам заседания обсудить возможные варианты решения этого вопроса, а также более широко использовать инновационные разработки для реабилитации инвалидов", - говорится в сообщении.

Муковисцидоз - одна из самых распространенных среди редких болезней, возникающих в результате появления одиночных или множественных мутаций в одном конкретном гене. Согласно статистике ВОЗ, это заболевание встречается у примерно каждого трехтысячного новорожденного как в так называемых государствах первого мира, так и в развивающихся странах.