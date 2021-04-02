Мурашко поблагодарил врачей, проводивших операцию при пожаре в центре в Амурской области

"Врачи клиники кардиохирургии действовали четко и слаженно, сделали все, чтобы, несмотря на пожар, завершить операцию на открытом сердце и спасти пациента. От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации выражаю им благодарность", - сказал министр журналистам в пятницу.

Пожар в здании кардиохирургического центра произошел в пятницу днем, загорелась кровля. Ему был присвоен повышенный ранг сложности, в ликвидации задействовали 59 пожарных. Персонал и пациенты - 67 человек - эвакуированы. Источник в Амурской государственной медицинской академии сообщил ТАСС, что во время пожара в кардиоцентре проводились три операции, в том числе коронарное шунтирование. Пожарные вели проливку так, чтобы вода не попала в операционные.