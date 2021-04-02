Кузнецова предложила упростить процедуру признания инвалидности для детей

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила упростить порядок освидетельствования детей для определения инвалидности. С таким предложением она выступила в ходе заседания комиссии при президенте России по делам инвалидов, на котором обсуждались вопросы медико-социальной экспертизы (МСЭ).

"Детям-инвалидам требуется посетить нескольких специалистов, которые ведут прием в разные дни и в разное время. Мы предлагаем упростить эту процедуру, определить, допустим, день-два в месяц, когда родители с детьми могли бы разом пройти всех необходимых специалистов", - приводит слова омбудсмена ее пресс-служба.

"Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что могут быть и иные решения, их нужно найти", - говорится в сообщении.

Кроме того, Кузнецова призвала перейти на цифровой обмен документами между ведомствами в этой сфере в ближайшее время. "После того как в условиях пандемии был введен временный порядок признания граждан инвалидами, который не требовал личного обращения в учреждения медико-социальной экспертизы, количество обращений по вопросам МСЭ в аппарат детского омбудсмена уменьшилось на 44%. Вместе с тем необходимо максимально сохранить обратную связь с получателями услуг МСЭ, чтобы люди могли получить живой отклик по вопросам, которые их волнуют", - отметила она.

В этой связи Кузнецова предложила Министерству здравоохранения разработать критерии эффективности обратной связи, которые могли бы помочь детально выявлять причины нарушений, возникающих при реализации прав детей. "Мы готовы принять в этом участие", - сказала она.