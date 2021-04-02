Кошкам сделали вакцину от коронавируса

ТАСС, 2 апреля. Молекулярные биологи адаптировали вакцину от коронавируса нового типа, чтобы ею можно было прививать кошек и других животных, которых может заражать SARS-CoV-2. Статью с описанием разработки ученые опубликовали на bioRxiv .

"После двух доз вакцины организм кошек начал вырабатывать антитела к коронавирусу. Большое их количество оставалось в крови животных на протяжении всего эксперимента. Что интересно, вакцина не просто защитила кошек от COVID-19, но и помешала вирусу передаться другим особям", – пишут исследователи.

Коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) может заражать не только человека, но и многих других млекопитающих. Среди последних – макаки-резусы, норки, хорьки и кошки. Инфекция действует на этих животных почти так же сильно, как и на человека.

Ученые продолжают выяснять, какие виды животных могут заражаться коронавирусом и разносить его как в городских условиях, так и в дикой природе. Последние исследования показывают, что это в принципе возможно в крупных популяциях домашних кошек и хорьков, а также среди диких вьетнамских крыс.

В новой работе молекулярные биологи под руководством Мартина Лангерейса из нидерландского подразделения компании MSD Animal Health адаптировали вакцину от коронавируса для кошек и многих других животных.