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Пандемия COVID-19

Кошкам сделали вакцину от коронавируса

Разработчики надеются, что ее можно будет использовать и для других животных
© REUTERS/Cagla Gurdogan

ТАСС, 2 апреля. Молекулярные биологи адаптировали вакцину от коронавируса нового типа, чтобы ею можно было прививать кошек и других животных, которых может заражать SARS-CoV-2. Статью с описанием разработки ученые опубликовали на bioRxiv.

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"После двух доз вакцины организм кошек начал вырабатывать антитела к коронавирусу. Большое их количество оставалось в крови животных на протяжении всего эксперимента. Что интересно, вакцина не просто защитила кошек от COVID-19, но и помешала вирусу передаться другим особям", – пишут исследователи.

Коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) может заражать не только человека, но и многих других млекопитающих. Среди последних – макаки-резусыноркихорьки и кошки. Инфекция действует на этих животных почти так же сильно, как и на человека.

Ученые продолжают выяснять, какие виды животных могут заражаться коронавирусом и разносить его как в городских условиях, так и в дикой природе. Последние исследования показывают, что это в принципе возможно в крупных популяциях домашних кошек и хорьков, а также среди диких вьетнамских крыс.

В новой работе молекулярные биологи под руководством Мартина Лангерейса из нидерландского подразделения компании MSD Animal Health адаптировали вакцину от коронавируса для кошек и многих других животных.

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Препарат ученые создали на базе вируса венесуэльского энцефаломиелита лошадей (VEEV). Его геном отредактировали так, чтобы этот патоген не разучился проникать в клетки животных и заставлять их производить вирусные белки, но не мог размножаться внутри них.

Подобный подход уже не раз использовали для создания вакцин от других болезней животных, поэтому вакцину от COVID-19 удалось сделать достаточно быстро. Сперва ученые проверили ее безопасность на морских свинках, а затем перешли к опытам на кошках.

Биологи вводили в их организм вакцину в разных дозах и отслеживали, как хорошо животные переносили эти инъекции, а также формировался ли у них иммунный ответ. Вакцина не вызвала видимых негативных побочных эффектов и заставила организм кошек вырабатывать много антител к SARS-CoV-2.

Во второй части эксперимента биологи ввели в организм кошек большие дозы коронавируса и проследили, как отреагирует их иммунитет. Как оказалось, вакцина полностью защитила животных от заражения. Кроме того, она помешала SARS-CoV-2 передаваться между особями.

Ученые надеются, что в ближайшие месяцы эта вакцина быстро пройдет все остальные стадии проверок. Исследователи предполагают, что ее можно будет использовать не только для кошек, но и других животных, предрасположенных к заражению SARS-CoV-2.

Следует добавить, что статью ученых пока не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.

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