Рошаль предложил наградить кардиологов из Благовещенска, оперировавших во время пожара

ТАСС, 2 апреля. Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), доктор Леонид Рошаль предложил отметить государственными наградами медработников, которые продолжили операцию в кардиохирургическом центре в Благовещенске, несмотря на пожар.

"Я преклоняюсь перед хирургами, операционными сестрами и санитарками Благовещенского кардиоцентра, которые в сложнейших условиях, с угрозой для собственной жизни, прекрасно закончили операцию у тяжелого кардиологического больного", - сказал Рошаль, слова которого приводит пресс-служба ОНФ.

"От имени Общероссийского народного фронта и Национальной медицинской палаты мы выносим благодарность нашим героям и считаем, что их поступок должен быть отмечен государственными наградами", - добавил он.

Пожар в здании кардиохирургического центра Благовещенска произошел в пятницу, загорелась кровля. Ему был присвоен повышенный ранг сложности, в ликвидации было задействовано 59 пожарных. Персонал и пациенты - 67 человек - эвакуированы. Одна операционная бригада продолжала работу во время пожара, пожарные вели проливку так, чтобы вода не попала в операционные. Операция завершилась успешно, пациента затем транспортировали в Амурскую областную клиническую больницу.

Источник в Амурской государственной медицинской академии сообщил ТАСС, что во время пожара в кардиоцентре проводились три операции, в том числе коронарное шунтирование.

Как сообщается в Telegram-канале губернатора Амурской области Василия Орлова, власти региона наградят врачей, проводивших операцию во время пожара в кардиоцентре.