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Проблемы Twitter в России
Обновлено 

Суд оштрафовал Twitter на 3,2 млн рублей

Компанию оштрафовали за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции
Штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско, США Justin Sullivan/Getty Images
Описание
Штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско, США
© Justin Sullivan/Getty Images

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы в пятницу оштрафовал Twitter на 3,2 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

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"Суд признал виновной компанию Twitter по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 3,2 млн рублей", - сказали в суде.

Мировой судебный участок № 422 рассматривает в пятницу по три протокола Роскомнадзора в отношении компаний Facebook и Twitter по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ), по каждому из которых их могут оштрафовать на сумму до 4 млн рублей. Штраф в размере 3,2 млн рублей вынесен Twitter по одному протоколу.

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