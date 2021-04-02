Штрафы в законопроекте о запрете треш-стримов могут составить до 600 тыс. рублей

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Финальная версия законопроекта о запрете треш-стримов, вероятнее всего, будет включать административные штрафы до 600 тыс. рублей для интернет-пользователей, которые совершили правонарушение впервые, но при этом их действия не вступили в противоречие с Уголовным кодексом. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Принципиальный наш подход, который пока не подвергался никем сомнению, что штрафы в КоАП РФ могут достигать 600 тыс. рублей. Смысл такого штрафа состоит в том, чтобы перекрыть выгоду от так называемых донатов. По всей вероятности, эта цифра будет ориентиром максимального штрафа за треш-стримы в финальной версии законопроекта", - сказал Пушков, который возглавляет рабочую группу по разработке законодательных предложений о запрете треш-стримов.

По разным экспертным оценкам, доходы треш-стримеров в среднем составляют от 150 до 300 тыс. рублей в месяц, отметил сенатор. По словам Пушкова, представители правоохранительных органов предлагают рабочей группе активнее задействовать именно Кодекс об административных правонарушениях, чтобы была поэтапная система наказаний. "В случае, если треш-стрим с потенциальными элементами насилия все же находится в первоначальной стадии, а не вступает на этой стадии в острое противоречие с законом, можно начинать с административных мер: штрафов, административного ареста", - сказал сенатор.

"Например, может быть такая форма, как словесные издевательства, которая не требует задействования статей Уголовного кодекса, но может рассматриваться как форма унижения человеческого достоинства и нарушения общественного порядка, поскольку интернет является частью общественного пространства", - уточнил сенатор.

По словам Пушкова, в данный момент есть три основных предложения по изменению статей УК РФ, которые рабочая группа намерена доработать и вынести на финальное заседание. Он добавил, что финальную версию законопроекта планируют подготовить к концу апреля, а выйти с конкретным законодательным предложением - до конца весенней сессии.

Ранее Пушков предложил наказывать за треш-стримы штрафами и лишением свободы на срок до шести лет.