{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Проблемы Twitter в России
Обновлено 

Суд оштрафовал Twitter еще на 3,3 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

Ранее компания получила один штраф за такое же нарушение на сумму 3,2 млн рублей
© AP Photo/Jeff Chiu

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы в пятницу оштрафовал Twitter на 3,3 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

На эту тему
Главное о проблемах Twitter в России
Главное о проблемах Twitter в России

"Суд признал виновной компанию Twitter по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 3,3 млн рублей", - сказали в суде.

Ранее в пятницу компания получила один штраф за такое же нарушение на сумму 3,2 млн рублей.

Мировой судебный участок № 422 рассматривает в пятницу по три протокола Роскомнадзора в отношении компаний Facebook и Twitter по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ), по каждому из которых их могут оштрафовать на сумму до 4 млн рублей.

Теги
РоссияПроблемы Twitter в России
На Байкале проложат национальную тропу по маршруту исторического Московского тракта
Общая протяженность тропы от Иркутска до Улан-Удэ составит 500 км
Читать полностью