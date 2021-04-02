Суд оштрафовал Twitter еще на 3,3 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы в пятницу оштрафовал Twitter на 3,3 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"Суд признал виновной компанию Twitter по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 3,3 млн рублей", - сказали в суде.

Ранее в пятницу компания получила один штраф за такое же нарушение на сумму 3,2 млн рублей.

Мировой судебный участок № 422 рассматривает в пятницу по три протокола Роскомнадзора в отношении компаний Facebook и Twitter по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ), по каждому из которых их могут оштрафовать на сумму до 4 млн рублей.