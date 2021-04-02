Глава РФПИ заявил, что все желающие россияне смогут вакцинироваться "Спутником V" до июня

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Все желающие россияне смогут провакцинироваться от коронавируса препаратом "Спутник V" уже до июня , сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы активно реализуем программу, безусловно, с фокусом на вакцинации россиян, но также поставляя часть из произведенной за рубежом вакцины на внешние рынки. По нашим оценкам, мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом", - сказал он.