На Байкале проложат национальную тропу по маршруту исторического Московского тракта

ИРКУТСК, 2 апреля. /ТАСС/. Национальная туристическая тропа будет проложена в районе озера Байкал между Иркутском и Улан-Удэ, ее основой станет Московский тракт - исторический сухопутный маршрут из европейской части России через Сибирь к границам Китая. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"В этом году планируется реализация пилотного участка длиной в 60 км. Это часть тропы общей протяженностью 500 км от Иркутска до Улан-Удэ, для которой уже проектируется полный маршрут. Вскоре также будет создан финансовый механизм и технологии для строительства и использования тропы и разработан план привлечения волонтеров для ее содержания", - приводятся в сообщении слова лидера проекта "Национальные тропы России" АСИ Игоря Булыгина.

Тропа будет создаваться в рамках соглашения, которое подписали правительства Иркутской области и Республики Бурятия, Сбербанк и представители лидерской инициативы "Национальные тропы России". Стороны также намерены содействовать разработке законопроекта об экологических тропах и универсальной методологии создания единой системы туристских троп и маршрутов национального и регионального уровней, доступных для жителей России и иностранных туристов. Будут разработаны правовые основы для создания сети троп, в том числе правила предоставления земельных участков.

Московский (Сибирский) тракт был проложен в 1730-1760 годы. Он шел из Москвы к границам Китая. По нему перевозились грузы, а также этапировались в Сибирь арестанты. В 1903 году завершилось строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, и караванной торговле был положен конец.

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