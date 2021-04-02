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Проблемы Twitter в России
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Суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем административным делам

Такое решение было принято из-за отказа удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции
© REUTERS/Robert Galbraith

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Мировой судебный участок №422 Таганского района Москвы в пятницу оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"Суд признал виновной компанию Twitter по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ ("Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ") и назначил наказание в виде штрафа в размере 2,4 млн рублей", - сказали в суде.

Ранее в пятницу компания получила два штрафа за такое же нарушение на сумму 3,2 млн и 3,3 млн рублей. 

Мировой судебный участок № 422 должен рассмотреть 2 апреля еще три протокола Роскомнадзора в отношении компании Facebook. Рассмотрение трех аналогичных протоколов в отношении Google отложено на 4 мая.

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