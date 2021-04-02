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Третью очередь Восточного обхода в Туле планируют построить к 2025 году

Объем финансирования оценивается в 980 млн рублей

ТУЛА, 2 апреля. /ТАСС/. Около 1,5 км составит протяженность третьей очереди Восточного обхода, которую планируют построить в 2023-2024 годах в продолжение дороги вокруг Тулы. Объем финансирования оценивается в 980 млн рублей, сообщила пресс-служба Корпорации развития Тульской области.

"Речь идет о третьей очереди Восточного обхода. <...> Путепровод пройдет в районе улиц Ложевой и Металлургов [в Пролетарском округе Тулы]. Будет реконструирована улица Песчаная до улицы Кутузова, в зоне пересечения с улицей Бондаренко. Бюджет - около 980 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте корпорации.

В пресс-службе отметили, что протяженность нового дорожного объекта составит 1,5 км, строительство планируется провести в 2023-2024 годах, ведется разработка проектной документации.

По данным пресс-службы правительства Тульской области, строительство третьей очереди Восточного обхода включат в программу социально-экономического развития Тульской области на 2021-2026 годы, формирование которой с участием отраслевых экспертов и общественности началось в марте по поручению губернатора Алексея Дюмина. "Чем лучше развиты транспортные сети и средства передвижения, тем ниже издержки региональных производителей, тем выше инвестиционная привлекательность территории региона и качество жизни людей", - приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства региона Родиона Дудника.

Как сообщалось, строительство первой очереди Восточного обхода завершилось в 2006 году, затем из-за отсутствия финансирования проект временно приостановили. Работы по возведению второй очереди возобновились в 2019 году, объем финансирование в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" составил 800 млн рублей. Движение по путепроводу с двумя мостами через железную дорогу и реку Упа открыли в октябре 2020 года, что позволило снизить транспортную нагрузку на дороги Тулы.

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