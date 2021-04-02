Пассажиры самолета Москва - Сочи написали ЕГЭ по русскому языку во время полета

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пассажиры, летевшие из Москвы в Сочи, написали демоэкзамен ЕГЭ по русскому языку на борту самолета. Акцию "ЕГЭ для родителей" впервые провели Министерство образования Московской области, московский аэропорт Домодедово и авиакомпания NordStar, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"Акция "ЕГЭ для родителей" впервые проводится на борту самолета. Все участники акции получили возможность проверить свои знания по русскому языку прямо во время полета", - приводятся в сообщении слова гендиректора авиакомпании NordStar Леонида Мохова.

Как рассказала глава Министерства образования Московской области Ирина Каклюгина, слова которой цитирует пресс-служба, такая акция призвана привлечь внимание жителей региона к предстоящей итоговой аттестации. Также это отличная возможность для пассажиров провести время в полете и проверить свои знания.

"Впереди для наших выпускников ответственный период, подготовка к которому уже активно ведется в школах. Для нас важно наглядно продемонстрировать, что сдать экзамен более чем реально", - цитирует пресс-служба министра.

Аэропорт Домодедово во второй раз присоединился к такому мероприятию. В прошлом году участники Великой Отечественной войны, сотрудники воздушной гавани, пассажиры написали ЕГЭ по истории в пассажирском терминале. Кроме того, аэропорт ежегодно становится площадкой для федеральной акции "Тотальный диктант".

В сообщении отмечается, что всероссийская акция "ЕГЭ для родителей" проводится во всех муниципалитетах Подмосковья. В рамках мероприятия родители могут ознакомиться с технической и психологической сторонами процедуры проведения единого госэкзамена.