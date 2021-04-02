Суд в Москве 4 мая рассмотрит претензии Роскомнадзора к Google и Facebook

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Мировой судебный участок Таганского района Москвы 4 мая рассмотрит административные дела к Google и Facebook за отказ удалить информацию с призывами к подросткам выйти на несанкционированную акцию в Москве, дав юристам компании время для ознакомления с материалами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"Административные дела в отношении Googlе и Facebook отложены на 4 мая", - сказала собеседница агентства.

Ранее суд оштрафовал по трем аналогичным заявлениям Twitter на 8,9 млн рублей.

Судебный участок номер 422 мирового суда рассматривает заявления в отношении компаний по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации).

Штрафы Telegram и TikTok

Telegram также могут оштрафовать на 8 млн рублей, TikTok грозит штраф в размере 4 млн рублей за аналогичное правонарушение. Такую информацию ТАСС предоставили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

"Роскомнадзор обратился к мировому судье судебного участка № 422 Таганского района Москвы и направил ему дела об административных правонарушениях в отношении Telegram и TikTok. В отношении Telegram составлено два протокола по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации). В отношении TikTok - один протокол по аналогичной статье", - сказали в суде. По каждому из протоколов компаниям грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Рассмотрение всех трех протоколов назначено в судебном участке № 422 6 апреля.

При этом, по словам начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгения Зайцева, TikTok активнее, чем другие иностранные соцсети, удаляет призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Однако претензии у регулятора возникли и к нему.