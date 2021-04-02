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Пандемия COVID-19

Минобороны Армении наградило медалями специалистов из РФ за поддержку в борьбе с COVID-19

Специалистов наградили ведомственными медалями за высокий профессионализм, проявленный в ходе противоэпидемических мероприятий, добросовестную службу и заслуги в области военно-медицинского сотрудничества, сообщили в министерстве

ЕРЕВАН, 2 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян наградил специалистов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны РФ ведомственными медалями за оказанную помощь в борьбе с пандемией. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба военного ведомства Армении.

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"Приказом министра обороны Армении ряд специалистов 48-го Научно-исследовательского центра РХБЗ Минобороны РФ награждены ведомственными медалями за высокий профессионализм, проявленный в ходе противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в ВС Армении, добросовестную службу и заслуги в области военно-медицинского сотрудничества", - отмечается в сообщении.

В апреле прошлого года в Армению прибыла группа военных специалистов из России, которые, согласно договоренности министров обороны двух стран и в рамках содействия оборонных ведомств, оказывали помощь в борьбе с распространением коронавируса.

Число инфицированных коронавирусом в Армении за прошедшие сутки выросло на 1 116, составив 194 852 за время пандемии, число летальных исходов за время эпидемии в стране достигло 3 552. В Армении с начала распространения инфекции проведено 864 876 тестов на коронавирус, тестированием охвачено 28% населения.

Теги
АрменияРоссияПандемия COVID-19
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