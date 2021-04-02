В ОНК сообщили, что Литвинович предлагала своего адвоката близким обвиняемого в госизмене

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович предлагала родственникам обвиняемого в госизмене своего адвоката. Об этом сообщил замглавы ОНК Николай Зуев на заседании комиссии Общественной палаты РФ, где рассматривается вопрос о лишении Литвинович статуса наблюдателя.

"Марина Алексеевна родственнику обвиняемого в государственной измене настойчиво предлагала своего адвоката. Здесь усматривается нарушение федерального законодательства, о чем нам сообщило руководство СИЗО-2 "Лефортово". Точно такое же обращение поступило и от следственных органов. Марина Алексеевна также рассказала о результатах доследственной проверки во время посещения ИВС № 1 на Петровке, после чего разгласила их в прямом эфире телеканала "Дождь". Здесь также усматривается нарушение как федерального законодательства, так и кодекса этики", - сказал Зуев.

Комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК проводит внеочередное заседание для рассмотрения представления ОНК Москвы о досрочном прекращении полномочий Литвинович. Решение будет не окончательным, его должен утвердить совет Общественной палаты РФ.

Ранее в ОНК Москвы ТАСС сообщили, что Литвинович неоднократно разглашала данные следствия, допускала распространение недостоверной информации, подрывающей доверие к институту общественных наблюдателей со стороны подозреваемых, обвиняемых и их адвокатов, а также грубо нарушала кодекс этики членов ОНК. При этом сама она с этими утверждениями не согласна.