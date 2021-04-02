СМИ: Хайнань готовится к набору студентов для новой международной программы обучения

ХАЙКОУ /Китай/, 2 апреля. /ТАСС/. Инновационная зона общественного образования "Лиань" в Линшуй-Лиском автономном уезде на юге острова Хайнань в сентябре готовится провести набор студентов в филиалы 16 ведущих иностранных и китайских вузов, расположенных на ее территории. Как сообщила газета "Хайнань жибао", в стенах этих учебных заведений в экспериментальном режиме будут внедряться новые международные программы обучения.

По данным издания, за год инвестиции в инфраструктурное строительство на территории данной площадки превысили 3,1 млрд юаней (более $472 млн по текущему курсу). За эти деньги компании-подрядчики построили 17 университетских кампусов. Предполагается, что в зоне "Лиань" будут обучаться порядка 10 тыс. студентов.

"Мы придерживаемся принципа "компактный вуз - большие знания". Учащиеся, стремящиеся окунуться в заграничную атмосферу, смогут это сделать на Хайнане", - заявила помощник управляющего инновационной зоны Ло Цин.

Как она уточнила, китайские студенты получат возможность обучаться по программам зарубежных вузов, в то время как иностранцы - осваивать специальности в соответствии со стандартами КНР. Оценки и успеваемость будут взаимно признаваться вне зависимости от того, идет ли речь об институте Китая или образовательного учреждения другой страны, филиалы которого зарегистрированы в самой южной китайской провинции.

На Хайнане насчитывается 11 экспериментальных инновационных зон в сфере международного общественного образования. Комплекс кампусов "Лиань" в Линшуй-Лиском автономном уезде входит в их число, его руководство подписало соглашение об открытии местных филиалов британского Университета Ковентри и Альбертского университета (Канада) еще в конце 2019 года. Кроме того, в этой части острова вскоре начнут работать региональные отделения более десятка крупных государственных вузов КНР, в их числе - Нанькайский университет (город Тяньцзинь), столичный Китайский университет связи, Пекинский спортивный университет и Южный научно-технологический университет (Шэньчжэнь).