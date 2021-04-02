Минобрнауки упростило для белорусских абитуриентов поступление в российские вузы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки России рекомендовало вузам предусмотреть зачет результатов Централизованного тестирования (ЦТ) на вступительных экзаменах, проводимых высшими учебными заведениями самостоятельно для белорусских абитуриентов. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале министерства.

"Министерство науки и высшего образования РФ упростило поступление в высшие учебные заведения для абитуриентов из Республики Беларусь. Российским вузам рекомендовано при внесении изменений в правила приема предусмотреть зачет результатов Централизованного тестирования (ЦТ) на вступительных экзаменах, проводимых университетами самостоятельно. Также при необходимости возможно проведение собеседования с абитуриентом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что министерство направило в российские вузы соответствующее письмо.

ЦТ проводится в Белоруссии для оценки знаний при поступлении в высшие, средние специальные и профессионально-технические образовательные учреждения, в отличие от ЕГЭ тестирование не является выпускным экзаменом в школах, поясняется в сообщении.

В 2021-2022 учебном году для граждан Белоруссии в пределах квоты правительства РФ выделено 700 мест, что почти в два раза превышает количество мест, выделенных на 2020-2021 учебный год.

Ранее ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки, что приемная кампания в российских вузах в 2021 году должна начаться не позднее 20 июня.