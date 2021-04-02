Минздрав утвердил новый порядок оказания помощи пациентам с онкозаболеваниями

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Минздрав России утвердил новый порядок оказания помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, который предусматривает совершенствование работы онкологической службы и приводит процесс оказания помощи к современным стандартам. Кроме того, документом обеспечивается преемственность оказания медпомощи на всех этапах, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе министерства.

"Этот порядок регулирует этапы оказания медицинской помощи, организацию деятельности медицинских организаций и их структурных подразделений, а также стандарты оснащения и рекомендуемые штатные нормативы структурных подразделений медицинских организаций. Важным моментом является требование к регионам закрепить региональными актами правила маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на территории субъекта, которые должны включать перечень медицинских организаций и их структурных подразделений, в которые может быть направлен пациент для проведения диагностики и каждого вида лечения заболевания", - говорится в сообщении.

Преемственность в лечении

Также субъекты РФ должны разработать и утвердить схему территориального закрепления медицинских организаций, оказывающих специализированную медпомощь в стационаре и на дневном стационаре пациентам с онкозаболеваниями. "Эти меры призваны обеспечить преемственность в лечении пациентов, сделать процедуру обращения за медицинской помощью более прозрачной и понятной", - пояснили в Минздраве. Кроме того, должен быть определен перечень заболеваний, при которых обязательно проведение телемедицинских консультаций, в том числе с федеральными медицинскими организациями и Национальными медицинскими исследовательскими центрами.

"Новый порядок оказания помощи выстроен таким образом, чтобы пациент смог в максимально короткие сроки получить необходимую помощь вне зависимости от места его проживания. Она должна стать более доступной и максимально приближенной к месту жительства за счет грамотно выстроенной системы маршрутизации с момента подозрения на злокачественное новообразование до получения специализированной медицинской помощи. Кроме того, здесь строго регламентирован срок получения медицинской помощи. Введены и единые требования к медицинским организациям, оказывающим помощь онкобольным, в том числе к их мощности, структуре", - пояснил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, слова которого приводит пресс-служба.

Пожелания пациентов

Каприн добавил, что в новом порядке также учтены пожелания пациентов и в отношении выбора и получения помощи в учреждениях федерального уровня, куда пациент сможет обратиться самостоятельно или по решению онкологического консилиума. В первую очередь речь идет о сложной хирургии, лучевой терапии и иных видах высокотехнологичной медицинской помощи.

"Важно, что теперь любое медучреждение, независимо от формы собственности, в том числе и частное, оказывающее помощь по профилю "онкология", может на общих основаниях участвовать в оказании медицинской помощи пациенту. Порядок не устанавливает запретов и не ограничивает права граждан на выбор медицинской организации и врача", - заключил специалист.