Настоятель Нотр-Дам считает, что на восстановление собора потребуется 15-20 лет

ПАРИЖ, 2 апреля. /ТАСС/. Полное восстановление пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери может потребовать 15-20 лет работ. Об этом, как сообщил телеканал BFMTV , настоятель Нотр-Дам Патрик Шове заявил в пятницу на пресс-конференции в Париже.

"Восстановление собора и работы на его эспланаде могут занять 15-20 лет", - сказал священнослужитель. В интервью телеканалу он уточнил, что восстановление шпиля собора уже началось и должно завершиться в 2024 году. "Шпиль будет воссоздан в его изначальном виде", - сказал настоятель. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключал, что при реконструкции возможно и воссоздание его в "осовремененном" варианте.

Шове также сообщил, что работы по защите собора от обрушения, укреплению его пострадавших от огня конструкций недавно полностью завершены. "Также полностью демонтированы установленные на соборе до пожара металлические леса, которые испытали на себе сильное воздействие огня. После их демонтажа специалисты обнаружили, что вся поверхность свода в той или иной степени пострадала и нестабильна. Но установленные теперь поддерживающие конструкции не позволят ему обрушиться", - заверил Шове.