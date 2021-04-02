Настоятель Нотр-Дам считает, что на восстановление собора потребуется 15-20 лет

ПАРИЖ, 2 апреля. /ТАСС/. Полное восстановление пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери может потребовать 15-20 лет работ. Об этом, как сообщил телеканал BFMTV, настоятель Нотр-Дам Патрик Шове заявил в пятницу на пресс-конференции в Париже.
"Восстановление собора и работы на его эспланаде могут занять 15-20 лет", - сказал священнослужитель. В интервью телеканалу он уточнил, что восстановление шпиля собора уже началось и должно завершиться в 2024 году. "Шпиль будет воссоздан в его изначальном виде", - сказал настоятель. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключал, что при реконструкции возможно и воссоздание его в "осовремененном" варианте.
Шове также сообщил, что работы по защите собора от обрушения, укреплению его пострадавших от огня конструкций недавно полностью завершены. "Также полностью демонтированы установленные на соборе до пожара металлические леса, которые испытали на себе сильное воздействие огня. После их демонтажа специалисты обнаружили, что вся поверхность свода в той или иной степени пострадала и нестабильна. Но установленные теперь поддерживающие конструкции не позволят ему обрушиться", - заверил Шове.
Традиционно перед Пасхой в соборе Нотр-Дам проводилась торжественная церемония представления верующим хранящегося там тернового венца Христа. Однако пожар привел к сильному загрязнению собора мельчайшими частицами свинца с расплавленного покрытия крыши и доступ в него и на его эспланаду публике запрещен. В эту пятницу церемония будет проведена в центральной части Парижа, близ Лувра, у старинной средневековой церкви Сен-Жермен л`Осерруа.
Разрушительный пожар
Сильный пожар вспыхнул в соборе Нотр-Дам вечером 15 апреля 2019 года. Как установило следствие, возгорание произошло в районе шпиля, за несколько часов до этого там проводились ремонтные работы. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал и догорал затем на полу собора. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Пожар продлился более 15 часов.
Макрон вскоре после пожара отдал распоряжение отреставрировать Нотр-Дам в пятилетний срок. Однако в дальнейшем целый ряд специалистов заявили, что выдержать столь краткий срок невозможно и через пять лет будут завершены лишь самые главные реставрационные работы.