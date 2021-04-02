Нидерланды прекратили прививать вакциной AstraZeneca лиц младше 60 лет

ГААГА, 2 апреля. /ТАСС/. Нидерланды не будут вводить вакцину производства британско-шведской компании AstraZeneca людям младше 60 лет. Об этом объявило в пятницу Министерство здравоохранения, благосостояния и спорта страны.

Ведомство объяснило данное решение таким побочным эффектом применения препарата, как возможное образование тромбов.

Ранее в пятницу центр Lareb, изучающий риски применения лекарственных средств, сообщил, что после 400 тыс. прививок было выявлено пять случаев возникновения подобных осложнений у женщин в возрасте 25-65 лет. Одна из них умерла.

Как заверил исполняющий обязанности вице-премьера, министра здравоохранения, благосостояния и спорта Хуго де Йонге, в безопасности вакцин не должно возникать никаких сомнений. "Главный вопрос заключается в том, появляются ли данные осложнения после прививки, или они имеют место еще до вакцинации, - подчеркнул он. - Очень важно, чтобы случаи в Нидерландах были тщательно изучены [Европейским агентством лекарственных средств, EMA]. Но лучше перестраховаться, поэтому мы приостанавливаем использование вакцины для людей младше 60 лет в качестве меры предосторожности".

По данным министра, решение затронет около 10 тыс. человек младшей 60 лет, которые уже записаны на прием для вакцинации. Ранее аналогичные решения приняли Германия и Канада. При этом в ФРГ прививку перестали делать людям в возрасте до 60 лет, а в Канаде - до 55 лет.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины компании AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов при нарушении свертываемости крови, однако спустя некоторое время большинство стран возобновили применение препарата. В EMA считают, что вакцина, теперь называемая Vaxzevria, является безопасной и эффективной, а преимущества от ее использования перевешивают риски. В то же время в агентстве не исключают, что препарат имеет указанные побочные эффекты и проводят дополнительные исследования на этот счет.