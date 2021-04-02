Голикова не исключила роста заболеваемости COVID-19 в апреле - мае

"С учетом того, что ковид по заключению специалистов также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом", - сказала она по итогам заседания проектного комитета по нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография".

Кроме того, Голикова подчеркнула, что вакцинация населения против коронавируса является залогом стабильной ситуации.

"Я хочу призвать наших граждан хорошо подумать и прийти на вакцинацию, поскольку это важно для сохранения своего здоровья, здоровья своих близких, сотрудников, с которыми вы вместе работаете. Очень важно, проведя вакцинацию, продолжать сохранять ограничительные меры для того, чтобы как можно больше граждан имело возможность привиться - тогда мы достигнем коллективного иммунитета, что очень важно для снятия ограничительных мероприятий в самом ближайшем будущем", - добавила вице-премьер.

Уровень смертности в России

Голикова сообщила, что смертность в России в марте 2021 года, согласно оперативным данным, снизилась на 14% по сравнению с январем.

"Что касается оперативных данных марта 2021 года, которые мы имеем на сегодняшний день, по сравнению с январем 2021 года снижение смертности составило 14%. Март мы сравниваем с январем, потому что в феврале было 28 дней, то есть на три дня меньше, месяцы несопоставимы. Отрадно отметить, что мы имеем тренд по снижению смертности, хотя, по нашему мнению, мы можем предпринять все усилия для того, чтобы он продолжился", - сказала она.

Она добавила, что данные января - февраля 2021 года несравнимы с данными января - февраля 2020 года, поскольку в прошлом году в этот период не было новой коронавирусной инфекции. "Поэтому чтобы как-то оценивать тренды по показателям естественного движения населения мы сравниваем показатели и рождаемости, и смертности с предыдущими месяцами", - отметила вице-премьер.

Ранее в пятницу Росстат опубликовал статистику, согласно которой, число умерших в России в феврале 2021 года на 20,6% превысило показатели февраля 2020 года. По информации Росстата, за месяц в стране зарегистрировали 172 672 смерти. Это на 21,4% меньше, чем в январе, когда в России умерли 219 769 человек.