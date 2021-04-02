Смертность в России в феврале на 20,6% превысила показатель прошлого года

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Число умерших в России в феврале 2021 года на 20,6% превысило показатели февраля 2020 года, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.

По его информации, за месяц в стране зарегистрировали 172 672 смерти. Это на 21,4% меньше, чем в январе, когда в России умерли 219 769 человек.

По данным ведомства, в феврале 2021 года родились около 102,1 тыс. детей, что на 5,8% меньше показателей аналогичного периода 2020 года. При этом относительно января 2021 года, когда в стране родились 106,6 тыс. детей, снижение составило 4,2%.

Естественная убыль населения в январе-феврале 2021 года увеличилась на 183,7 тыс., это на 103,6 тыс. больше, чем годом ранее.

Смертность от последствий COVID-19

Число умерших от коронавирусной инфекции снизилось в России на 37,7% в феврале 2021 года по сравнению с январем. При этом в 14 171 случае вирус подтвержден как основная причина смерти, а в 2 405 он предполагается, указано в данных Росстата.

Еще в 1 954 случаях вирус оказал существенное влияние на летальный исход, а в 5 839 выявленная инфекция не оказала никакого влияния, следует из информации Росстата.

Таким образом, в общей сложности в феврале в стране умерли 24 369 человек с коронавирусом. Это на 35,7% меньше, чем в январе, когда, по уточненным данным ведомства, было зарегистрировано в общей сложности 37 878 смертей заразившихся (включая случаи, когда коронавирус никак не повлиял на исход).

При этом федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал о 12 836 летальных исходах в феврале. Это связано с тем, что штаб учитывает только те случаи, когда COVID-19 стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.