Летальность COVID-19 в России в феврале составила от 4,3% до 6,3%

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Летальность коронавирусной инфекции в России в феврале в зависимости от методики подсчета составила от 4,3% до 6,3%, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в пятницу данных Росстата и сведений по заболеваемости, которые предоставляет федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Если учитывать только те случаи, когда COVID-19 стал основной причиной летального исхода (в том числе те, в которых это еще не подтверждено окончательно), летальность составила 4,3%. Если учитывать и те смерти, в которых коронавирус был сопутствующей причиной или никак не повлиял на развитие другого заболевания, показатель будет равен 6,3%.

Это выше, чем в январе, когда она, по уточненным данным, составила от 4% до 5,6%.

По данным оперативного штаба, летальность в феврале составила 3,3% против 2,6% месяцем ранее. Это связано с тем, что штаб учитывает только те случаи, когда COVID-19 был основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Рост летальности на фоне значительного снижения смертности из-за коронавируса связан в первую очередь с серьезным спадом заболеваемости. Как свидетельствуют подсчеты ТАСС, в феврале в России выявили более чем на 40% меньше заразившихся, чем месяцем ранее.