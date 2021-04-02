Голикова считает, что численность населения РФ будет снижаться в ближайшие несколько лет

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Численность населения России будет снижаться в ближайшие несколько лет в силу объективных демографических трендов, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На сегодняшний день одним из важнейших факторов развития страны являются демографические вызовы. В силу объективных демографических трендов в ближайшие несколько лет население страны, к сожалению, будет иметь тенденцию к снижению", - сообщила она по итогам заседания проектного комитета по нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография"

По словам Голиковой, в связи с этим перед государством стоит задача переломить эту тенденцию и обеспечить к 2030 году устойчивый рост численности населения за счет стабилизации рождаемости и снижения смертности.