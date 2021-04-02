Власти Петербурга рассчитывают, что город выйдет на рубеж популяционного иммунитета к июню

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что город к июню этого года выйдет на рубеж по уровню популяционного (коллективного) иммунитета к коронавирусу и этот фактор позволит безопасно и в очном формате провести мероприятия с большим количеством участников, в том числе международные мероприятия и конференции. Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-губернатор города Владимир Княгинин.

"Я знаю цифры тех, кто уже переболел ковидом в нашем городе, я вижу темпы вакцинации, и нас есть все основания считать, что к июню на рубеж популяционного иммунитета в городе мы выйдем <...> Будем принимать решения по ситуации, но пока мы исходим из того, что мы вышли из жестких ограничений", - сказал Княгинин на пресс-конференции, посвященной международной конференции GLEX-2021, в Петербурге. Он добавил, что, исходя из таких расчетов, большинство массовых международных мероприятий (форумов, чемпионатов, конференций), которые планируются в Санкт-Петербурге, будут проходить в очном формате.

Глобальная конференция по исследованию космоса GLEX проводится ежегодно в разных странах. В этом году она пройдет в Санкт-Петербурге 14-18 июня. Кроме того, летом в городе также будет проходить ряд матчей чемпионата Европы по футболу и Петербургский международный экономический форум.

За весь период в Петербурге прошли вакцинацию от коронавируса 384 078 человек, из них 284 106 человек получили вторую дозу вакцины. В поликлиниках остаются 62 064 дозы вакцины.

По последним данным, в Петербурге выявили 396 049 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 349 618 человек, умерли 12 330. За последние сутки в городе выявили 708 случаев заражения.