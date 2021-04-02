Премьер Греции объяснил решение не покупать "Спутник V" нежеланием идти против ЕС

АФИНЫ, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Греции не стали закупать и использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", так как не хотели вступать в противоречие с Европейским союзом. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе обсуждения в парламенте национального плана борьбы с пандемией и ее последствиями для экономики, которое транслировалось телеканалом Vouli.

С критикой решения не закупать российскую вакцину выступил лидер оппозиционной Коалиции радикальных левых сил, экс-премьер Алексис Ципрас. Лидер небольшой правой партии "Эллиники лиси" ("Греческое решение") Кириакос Велопулос также затронул эту тему, обратив внимание, что "Спутник V" планирует купить Австрия, а в Сербии собираются наладить ее производство.

Тем не менее Мицотакис, являющийся членом партии "Новая демократия", согласился с мнением лидера левоцентристской партии "Движение перемен" Фофи Геннимата, которая сказала, что "было бы неправильно взламывать европейский фронт" закупкой и использованием вакцин, не получивших одобрение Европейского агентства лекарственных средств. "<...> Это верно, и поэтому мы этого не сделали", - сказал Мицотакис.

При этом он допустил, что "Спутник V", "вероятно, хорошая вакцина", но утверждал, что российская сторона не отправила данные в агентство для одобрения препарата. "И я не думаю, что вы хотите использовать вакцину, не одобренную Европейским агентством лекарственных средств", - отметил Мицотакис. Он также привел в пример ситуацию в Словакии, где инициатива премьер-министра Игора Матовича привела к отставке его правительства.

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами почти 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию "Спутником V".