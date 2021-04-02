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Пандемия COVID-19

Премьер Греции объяснил решение не покупать "Спутник V" нежеланием идти против ЕС

Кириакос Мицотакис при этом отметил, что "Спутник V", "вероятно, хорошая вакцина"

АФИНЫ, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Греции не стали закупать и использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", так как не хотели вступать в противоречие с Европейским союзом. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе обсуждения в парламенте национального плана борьбы с пандемией и ее последствиями для экономики, которое транслировалось телеканалом Vouli.

С критикой решения не закупать российскую вакцину выступил лидер оппозиционной Коалиции радикальных левых сил, экс-премьер Алексис Ципрас. Лидер небольшой правой партии "Эллиники лиси" ("Греческое решение") Кириакос Велопулос также затронул эту тему, обратив внимание, что "Спутник V" планирует купить Австрия, а в Сербии собираются наладить ее производство.

Тем не менее Мицотакис, являющийся членом партии "Новая демократия", согласился с мнением лидера левоцентристской партии "Движение перемен" Фофи Геннимата, которая сказала, что "было бы неправильно взламывать европейский фронт" закупкой и использованием вакцин, не получивших одобрение Европейского агентства лекарственных средств. "<...> Это верно, и поэтому мы этого не сделали", - сказал Мицотакис.

При этом он допустил, что "Спутник V", "вероятно, хорошая вакцина", но утверждал, что российская сторона не отправила данные в агентство для одобрения препарата. "И я не думаю, что вы хотите использовать вакцину, не одобренную Европейским агентством лекарственных средств", - отметил Мицотакис. Он также привел в пример ситуацию в Словакии, где инициатива премьер-министра Игора Матовича привела к отставке его правительства.

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами почти 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию "Спутником V". 

Теги
ГрецияРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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