Премьер Чехии заявил, что ЕС вынуждает республику купить "Спутник V"

ПРАГА, 2 апреля. /ТАСС/. Евросоюз не может обеспечить Чехию вакцинами против коронавируса и тем самым "косвенно вынуждает" власти республики начать переговоры с Россией о покупке препарата "Спутник V" без его регистрации Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Об этом заявил в пятницу премьер-министр страны Андрей Бабиш местному сетевому изданию "Список".

"Косвенно [ЕС] нас к этому [покупке российской вакцины] вынуждает, - сказал премьер. - Не удивляюсь, что австрийский канцлер Себастьян Курц говорит, что купит [для своей страны] миллион доз "Спутника V" <...>. Мы [Чехия], наоборот, говорили, что хотим, главное, получить одобренные [ЕМА] вакцины. Теперь же мы оказались в ситуации, когда, с одной стороны, говорится о солидарности, но когда ее надо продемонстрировать, этого не происходит".

Бабиш ранее в пятницу заявил, что в ЕС на практике отсутствует солидарность при распределении вакцин от коронавируса. Таким образом он раскритиковал сделанное в четверг вечером заявление председательствующей в ЕС Португалии, что страны организации пришли к компромиссу по поводу распределения дополнительной партии из 10 млн доз вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Лиссабон объявил, что большинство государств сообщества отказались от своей доли препарата в пользу Словакии, Хорватии, Болгарии, Латвии и Эстонии.

Президент Чехии Милош Земан неоднократно высказывался за покупку республикой, эпидемиологическая ситуация в которой является одной из наиболее сложных в Евросоюзе, вакцины "Спутник V". Бабиш также выражал повышенный интерес к препарату. Между тем министр здравоохранения Чехии Ян Блатный заявил, что не разрешит применять его в стране без регистрации в ЕМА.