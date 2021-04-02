Объявлены лауреаты премии GQ Super Women

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Лауреатами премии GQ Super Women стали 12 женщин из разных сфер. Среди них оказались журналистка Катерина Гордеева и режиссер Анна Меликян, сообщили ТАСС в Conde Nast.

"2 апреля в московском театре "Школа современной пьесы" журнал GQ собрал гостей на свою третью премию - GQ Super Women. В этот вечер награды получили двенадцать представительниц прекрасного пола", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в номинации "Режиссерская работа" победила Анна Меликян, а в "Медиа" - Катерина Гордеева, "Благотворительность" - Екатерина Шергова, "Спорт" - Елизавета Туктамышева, "Искусство" - Софья Троценко, "Гастрономия" - Алена Солодовиченко, "Бизнес" - Янина Новицкая, "Бизнес онлайн" - Гузель Санжапова, "Кино и театр" - Виктория Исакова, "Музыкальное искусство" - Аида Гарифуллина, "BOSS Woman. Внутренняя сила" (специальная номинация GQ и BOSS) - Зарина Догузова, "Энергия и изящество" (специальная номинация GQ и La Scolca) - Ян Гэ.

По мнению главного редактора GQ Игоря Гаранина, премия помогает выстраивать полезные отношения между представительницами разных сфер уже на протяжении четырех лет.

"Ежегодная премия GQ Super Women - знак признания и восхищения достижениями женщин в самых разных областях: от культуры и искусства до спорта и благотворительности. За четыре года существования вокруг премии сложилось сообщество умных, красивых, успешных женщин. Они знакомятся друг с другом, находят точки соприкосновения и взаимопомощи и, часто, взаимного интереса. Все это благодаря GQ", - сообщил он ТАСС.