Власти США совместно с частным сектором скоро начнут внедрять паспорта вакцинации

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Американские власти при содействии частного сектора в ближайшее время приступят к процессу внедрения так называемых паспортов или сертификатов для жителей страны, сделавших прививку от коронавируса. Об этом сообщила в пятницу руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски на проходившем по видеосвязи брифинге для иностранной прессы.

Ее попросили прокомментировать ситуацию с разработкой паспортов вакцинации в США. "Насколько я понимаю, мы будем вводить это в нашей стране через частный сектор. Мы движемся вперед в этом плане. Мы считаем, что вакцинированные граждане хотят иметь возможность выбрать себе паспорт, который представляет для них наибольший интерес. И они будут делать это через частный сектор. Я считаю, что эта [возможность] уже скоро появится", - отметила Валенски.

Глава ЦКПЗ добавила, что введение такого рода документов является важным вопросом во время пандемии. "Люди, получившие прививки, хотят иметь возможность продемонстрировать, что они вакцинированы. Я знаю, что некоторые правительственные учреждения в других частях мира выдают паспорта [для этого]", - добавила она.

По словам Валенски, в США над этим вопросом работает множество компаний, перед которыми стоит задача обеспечить конфиденциальность граждан, а также предоставить возможность использовать документы как в цифровом виде, так и в бумажном.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Белый дом предпринимает шаги по стандартизации паспортов вакцинации. По сведениям издания, изучаются порядка 20 проектов, предложенных американскими компаниями.